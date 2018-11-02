Профессор, декан факультета психологии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Евгений Черный составил психологический портрет "керченского стрелка", убившего в колледже 20 человек.

По словам специалиста, совершить подобный поступок мог исключительно неуверенный в себе юноша с очень низкой самооценкой, который чувствует свою отчужденность. Когда пустота внутри молодого человека накладывается на определенный сетевой контент, а также на увлечение весьма агрессивными и жестокими играми, возникает критическая масса.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на данные Черного, спусковым крючком мог стать даже незначительный инцидент, воспринятый Владиславом Росляковым как унижение или несправедливость. Это породило в нем жажду мести. Психолог убежден, что студент жил тихо и никому не мешал, однако внутри него копились обиды, назревал взрыв.

Напомним, 17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взорвал бомбу в здании. Погибли 20 человек, а сам нападавший добровольно ушел из жизни.