Житель Курской области признался в убийстве семилетнего мальчика

Мужчина сознался в убийстве семилетнего школьника в городе Железногорск, расположенном в Курской области. Ранее сообщалось, что 39-летний местный житель подозревается в совершении преступления.

В среду, 31 октября, стало известно, что сотруднику местной фабрики было предъявлено обвинение в убийстве и он сознался в содеянном, передает РИА "Новости" данные СУ СК РФ по региону.

Следователи выяснили, что мужчина жил в одном подъезде с мальчиком. 23 октября он встретил школьника в подъезде, обманом заманил его в свою квартиру и совершил в отношении ребенка насильственные действия. После этого он убил жертву и вывез тело за город. Ранее этот человек судим не был.