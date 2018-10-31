Житель Курской области признался в убийстве семилетнего мальчика
31 октября 2018, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина сознался в убийстве семилетнего школьника в городе Железногорск, расположенном в Курской области. Ранее сообщалось, что 39-летний местный житель подозревается в совершении преступления.
В среду, 31 октября, стало известно, что сотруднику местной фабрики было предъявлено обвинение в убийстве и он сознался в содеянном, передает РИА "Новости" данные СУ СК РФ по региону.
Следователи выяснили, что мужчина жил в одном подъезде с мальчиком. 23 октября он встретил школьника в подъезде, обманом заманил его в свою квартиру и совершил в отношении ребенка насильственные действия. После этого он убил жертву и вывез тело за город. Ранее этот человек судим не был.
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