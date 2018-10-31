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Взрыв прогремел у здания областного управления ФСБ в Архангельске

31 октября 2018, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Взрыв прогремел у здания областного управления ФСБ в Архангельске
фото: globallookpress.com

Утром в среду, 31 октября, у здания областного управления Федеральной Службы Безопасности в Архангельске прогремел взрыв. Согласно последней информации, в результате случившегося погиб человек.

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Источники утверждают, что человек в момент взрыва находился у входа в здание, вследствие чего его задело сильной взрывной волной, передает "Свободная пресса". Известно, что погибший не являлся сотрудником ФСБ, однако его имя журналистам пока не сообщают.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают точную причину случившегося. Как сообщает телеканал "360", ситуацию на свой контроль взял НАК.

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