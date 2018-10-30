Следователи рассказали о подозреваемом в убийстве ребенка под Курском

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ Максим Рассамакин во вторник, 30 октября, рассказал подробности о рабочем, подозреваемом в убийстве семилетнего ребенка в Курской области.

Согласно последней информации, 39-летний мужчина ранее не был судим. Он проживал один в квартире, расположенной в том же подъезде, где жил школьник, передает РИА "Новости". Известно также, что этот человек работал машинистом насосных установок на местной обогатительной фабрике.

Напомним, мальчик пропал 23 октября в Железногорске. Предполагается, что мужчина заманил школьника к себе домой, совершил действия насильственного характера, а затем убил его и вывез тело за город.