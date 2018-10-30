В Татарстане были задержаны боевики, готовившие серию громких терактов

ФСБ во вторник, 30 октября, разоблачила в Татарстане законспирированную ячейку, связанную с группировкой "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в Набережных Челнах был задержан один из участников группы. Это произошло во время изъятия оружия из схрона. В это же время в другом месте были произведены задержания еще шести членов организации, попавших под влияние ИГ. Как отмечает РИА "Новости", у них были изъяты боеприпасы, огнестрельное оружие, литература, а также атрибутика террористической группировки.

Члены данной группы должны были совершить ряд громких акций, а затем отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам.