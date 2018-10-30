Пропавший в Курской области школьник найден мертвым, его убил сосед

В Курской области обнаружен мертвым семилетний мальчик, который пропал 23 октября. Юный житель Железногорска ушел вместе с одноклассником из школы, зашел в магазин, однако домой так и не вернулся.

В течение недели ребенка искали около 350 человек. Специалистам удалось установить личность человека, который может быть причастен к исчезновению мальчика. Им оказался его 39-летний сосед, который якобы встретил школьника в лифте. Он заманил ребенка в свою квартиру, совершил насильственные действия, а затем убил его при помощи ножа, передает РИА "Новости".

Следователи полагают, что после содеянного мужчина положил тело мальчика в сумку и вывез в село, которое находится в 20 километрах от города. Он спрятал останки в лесистой местности за своим дачным домом и завалил их ветками. Подозреваемый задержан.