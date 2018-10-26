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В школе под Ярославлем умер подросток
26 октября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
В одной из школ под Ярославлем утром в пятницу скончался тринадцатилетний мальчик. Согласно последней информации, в настоящий момент на месте происшествия работают криминалисты и следователи.
В следственном управлении СК РФ по региону отметили, что у подростка могло быть больное сердце, однако предварительно по факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Как отмечает РИА "Новости", будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Из школы была изъята вся необходимая документация.
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