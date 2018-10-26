В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в колледже
26 октября 2018, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму рассказали о состоянии 24 пострадавших в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже. 17 октября студент Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение.
В региональном минздраве уточнили, что состояние всех раненых, которые находятся в больницах Керчи и Симферополя, является стабильным и не вызывает опасений. Как сообщает РИА "Новости", у всех пациентов в настоящий момент заметна положительная динамика.
Напомним, в ходе происшествия были убиты 20 человек. Сам "керченский стрелок" после совершенного преступления добровольно ушел из жизни.
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