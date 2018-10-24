Мэр Читы встретился с родственниками убитой школьницы

Мэр Читы Олег Кузнецов встретился с родственницами убитой в городе семиклассницы. Политик обсуждал с ними вопросы организации похорон, оказание моральной и материальной поддержки.

В пресс-службе администрации Читы подчеркнули, что родители 12-летней девочки, которая была убита 19 октября, не замкнулись в себе после случившейся трагедии, а пытаются помочь другим. Они попросила Кузнецова обязать всех классных руководителей ежедневно проверять количество школьников в классе и сообщать об отсутствующих родственникам.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на данные мэрии, прощание с убитой школьницей состоится завтра в ритуальном зале краевой клинической больницы, расположенной на улице Матвеева. Траурная церемония будет проходить с 14.30 до 15.30.

Напомним, в ночь на вторник подозреваемый в убийстве девочки был задержан. Он арестован до 22 декабря.