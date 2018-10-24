СМИ: в личных вещах убийцы из Керчи нашли инструкции по изготовлению бомбы

В средствах массовой информации утром в среду, 24 октября, появились данные о том, что в личных вещах "керченского стрелка" была обнаружена флешка с сотнями инструкций по созданию бомб.

Более того, на носителе якобы сохранены скриншоты из компьютерной "стрелялки" DOOM, а также фотографии Керченского политехнического колледжа, передает телеканал РЕН-ТВ. К настоящему моменту, однако, эти данные официально не подтверждены.

Напомним, ровно неделю назад студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в учебном заведении. Погибли двадцать человек, а сам нападавший добровольно ушел из жизни. За месяц до случившегося юноша прошел все медкомиссии, в частности, проверился у психиатра, чтобы получить разрешение на хранение оружия.