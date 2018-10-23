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Глава Крыма оценил действия администрации керченского колледжа при бойне
23 октября 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник оценил действия администрации Керченского политехнического колледжа в ходе нападения, которое произошло 17 октября. В результате бойни погиб 21 человек.
Политик убежден, что руководство учебного заведения вело себя абсолютно правильно. По словам Аксенова, никаких последствий для директора колледжа Ольги Гребенниковой не будет.
Глава Крыма также пожелал администрации политехнического колледжа сил и здоровья, чтобы и в дальнейшем работать в этой непростой ситуации, передает РИА "Новости".
Напомним, студент Владислав Росляков в минувшую среду совершил нападение на учебное заведение. Он убил 20 человек, а затем добровольно ушел из жизни.
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