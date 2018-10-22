Эксперты приступили к изучению ноутбука "керченского стрелка"
22 октября 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты приступили к изучению ноутбука, который принадлежал "керченскому стрелку" Владиславу Рослякову. Перед нападением на колледж студент сжег компьютер, но некоторая информация могла уцелеть.
Один из сотрудников правоохранительных органов отметил, что телефон молодого человека также был сожжен и восстановлению не подлежит. Специалисты, однако, не исключают, что им удастся извлечь данные из ноутбука. Вероятно, они помогут понять, каковы были мотивы Рослякова, передает РИА "Новости".
Напомним, 17 октября, на Керченский политехнический колледж было совершено нападение, в ходе которого погиб 21 человек, в частности, сам преступник.
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