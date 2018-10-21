Специалисты, которые расследуют дело о стрельбе в Керченском политехническом колледже, предполагают, что студент Владислав Росляков готовился к бойне в учебном заведении не менее полутора лет.

Источник в силовых структурах утверждает, что стрелок планировал преступление с января 2017 года. Более того, молодой человек якобы действовал в одиночку, а не в составе группировки, как предполагалось ранее, передает РИА "Новости".

Напомним, в минувшую среду, 17 октября, Владислав Росляков устроил стрельбу в здании колледжа, а также взорвал в столовой самодельную бомбу. В ходе случившегося погибли двадцать человек. Сам нападавший после содеянного добровольно ушел из жизни.