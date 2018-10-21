После трагедии в Керчи госпитализирован еще один человек
21 октября 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
После взрыва и стрельбы в керченском колледже еще один человек попал в больницу. В центре медицины катастроф Крыма отметили, что сейчас общее количество госпитализированных составляет 47 человек.
Ранее сообщалось о 46 гражданах, доставленных в медучреждения после происшетвия. Известно, что травмы в общей сложности получили 73 человека.
Источник рассказал ТАСС, что в крымских больницах сейчас находятся пострадавшие в состоянии не тяжелее средней степени. Все "тяжелые" пациенты были доставлены в Москву.
Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в здании учебного заведения. Погибли 20 человек, сам стрелок ушел из жизни добровольно.
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