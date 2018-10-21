Мэр Керчи: горожане в день стрельбы в колледже совершили настоящий подвиг

Мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что горожане в день стрельбы в политехническом колледже совершили настоящий подвиг. Многие оперативно начали отвозить пострадавших в больницы на собственных машинах.

Градоначальник подчеркнул, что положительно проявили себя не только службы Керчи, но также и обычные люди, которые не остались в стороне. Никто не беспокоился за чистоту салонов автомобилей и никто не брал денег за помощь, передает РИА "Новости" слова Бороздина.

Мэр города добавил, что войсковые части прибыли на место трагедии без команды. Они оперативно начали оказывать медицинскую помощь в развернутом мини-госпитале. Более того, в колледж на своем транспорте прибыл начальник второй больницы, который управлял эвакуацией пострадавших, а глава первой больницы переоделся и лично пошел в операционную.

Напомним, 17 октября, студент Владислав Росляков устроил в Керченском политехническом колледже стрельбу, а также взорвал бомбу. Погиб 21 человек, в частности, сам нападавший. Ранены были не менее 50 человек.