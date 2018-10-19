"Таких, как я – тысячи": в сеть попала переписка стрелка из Керчи с подругой

В сети появилась переписка керченского стрелка, убившего в колледже 20 человек, с бывшей одноклассницей. Владислав Росляков сообщил девушке, что окружающие его люди являются чересчур безразличными.

Согласно последней информации СМИ, молодой человек якобы был зарегистрирован в социальной сети под чужим именем, передает сегодня портал URA.RU.

В процессе общения с одноклассницей Владислав заявил, что окружающие его "не замечают". Как сообщается в "Крымской газете", Росляков также признался, что осознает свою "обычность"."Я вот знаю, что я не уникальность. Таких, как я — тысячи", – отметил юноша.

Напомним, в минувшую среду в одном из колледжей Керчи была открыта стрельба, в ходе которой погиб 21 человек, в частности и сам стрелок, который добровольно ушел из жизни.