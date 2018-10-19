СМИ: стрелок из Керчи будет похоронен отдельно от своих жертв

Владислав Росляков, открывший огонь в политехническом колледже Керчи, будет похоронен отдельно от людей, которых он убил. Стрельба в учебном заведении произошла в минувшую среду, 17 октября.

Согласно последней информации, в результате случившегося погиб 21 человек, в частности, сам стрелок, который добровольно ушел из жизни, передает портал "Газета.Ru".

Согласно последней информации источников, Росляков будет похоронен в секторе для безродных. Его жертвы упокоятся на центральной аллее Керченского кладбища, сообщает сегодня ФАН.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства страшной трагедии, которая произошла в Керчи.