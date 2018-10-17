СК квалифицировал взрыв в Керчи как теракт

Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко в среду, 17 октября, заявила, что сегодняшний взрыв в керченском колледже квалифицируется как теракт.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ "Террористический акт", передает сегодня РИА "Новости".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что количество погибших при взрыве в учебном заведении увеличилось до 18, однако пока эти данные не являются подтвержденными. На место происшествия в 16.00 из подмосковного Жуковского вылетит самолет МЧС России.