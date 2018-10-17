СМИ: количество жертв взрыва в керченском колледже увеличилось

Днем в среду, 17 октября, в СМИ появились новые данные о жертвах взрыва в керченском колледже. Ранее сегодня сообщалось о том, что в результате случившегося погибли не менее десяти человек.

В некоторых СМИ появилась информация о восемнадцати погибших, однако к настоящему моменту она не является подтвержденной, передает Lenta.ru. Источник утверждает, что в больницы Керчи в срочном порядке вызывают врачей и студентов медицинских учебных заведений для помощи пострадавшим.

Напомним, в настоящий момент на месте работают специалисты. Ранее сообщалось, что в колледже взорвался бытовой газ, но теперь не исключается и версия теракта.