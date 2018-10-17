К месту взрыва в Керчи из Подмосковья вылетит самолет МЧС России

В среду, 17 октября, на место взрыва в Керчи отправится самолет МЧС России Ил-76. Согласно последней информации, воздушное судно ведомства в ближайшее время вылетит из подмосковного Жуковского.

Официальный представитель МЧС России Жанна Терехова подчеркнула, что Ил-76 направится в Керчь в 16.00 по московскому времени, передает "Россия-24.

Напомним, ранее стало известно о взрыве в керченском колледже, в результате которого погибли не менее десяти человек, а пострадали еще около пятидесяти. Ранее сообщалось, что в здании взорвался бытовой газ, однако теперь рассматривается также версия теракта.