Президенту России доложили о взрыве в керченском колледже

Днем в среду, 17 октября, президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в керченском колледже. Ранее сегодня стало известно, что в результате происшествия погибли не менее десяти человек.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что трагические новости из Керчи уже дошли до Владимира Путина по линии разных служб. В Кремле также подчеркнули, что данные о жертвах и пострадавших уточняются и обновляются постоянно, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, сначала в СМИ сообщили, что в колледже взорвался бытовой газ. Позже появились данные о том, что в учебном заведении мог произойти теракт.

