Президенту России доложили о взрыве в керченском колледже
17 октября 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в среду, 17 октября, президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в керченском колледже. Ранее сегодня стало известно, что в результате происшествия погибли не менее десяти человек.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что трагические новости из Керчи уже дошли до Владимира Путина по линии разных служб. В Кремле также подчеркнули, что данные о жертвах и пострадавших уточняются и обновляются постоянно, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, сначала в СМИ сообщили, что в колледже взорвался бытовой газ. Позже появились данные о том, что в учебном заведении мог произойти теракт.
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