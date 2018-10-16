Мать сестер Хачатурян, убивших отца, рассказала об их жизни после выхода из СИЗО

Мать сестер Хачатурян, жестоко убивших в Москве собственного отца 27 июля, рассказала о жизни девушек после выхода из СИЗО. В конце сентября текущего года Басманный суд столицы отпустил обвиняемых.

Ранее сообщалось, что сестрам запрещено общаться с кем-либо кроме своих близких родственников и следователя. Кроме того, им нельзя покидать место проживания в ночное время.

Аурелия Дундук заявила, что живет со своей младшей дочкой Марией, поскольку она несовершеннолетняя. Женщина призналась, что у девочки были некоторые проблемы, в частности, бессонница и головные боли. Она, однако, прошла ряд процедур, и теперь ее самочувствие улучшилось, передает RT

Мать отметила, что виделась со старшими дочками Крестиной и Ангелиной, однако она не может оставаться у них на ночь. В настоящий момент девушки общаются с мамой в основном по телефону.

Дундук призналась, что в первый день после освобождения у девочек была истерика, но они взяли себя в руки.