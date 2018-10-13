Тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями обнаружено на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями. Соответствующие данные сегодня предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Мертвый мужчина 1971 года рождения был найден накануне в квартире жилого дома по Нахимовскому проспекту столицы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", передает в субботу, 13 октября, РИА "Новости".

Сейчас специалисты проводят следственные действия и прочие мероприятия, направленные на задержание человека, который причастен к совершению преступления.