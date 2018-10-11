Полиция задержала младшего брата Александра Кокорина

Младший брат футболиста Александра Кокорина задержан правоохранителями по делу о хулиганстве. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Александр Кокорин задержан вслед за Павлом Мамаевым

Полицейские установили личности еще троих участников произошедших инцидентов с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Одним из них оказался младший брат Кокорина - девятнадцатилетний Кирилл. В настоящее время он задержан по подозрению в совершении преступления.

Как ранее сообщали АН, в среду оба футболиста после допроса были задержаны на 48 часов, так как проходят подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве.