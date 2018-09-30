Гибель Александра Захарченко попала на видео

Момент взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, запечатлели камеры видеонаблюдения. Запись впервые показал телеканал «Россия 1».

На видео можно заметить, как к кафе подъезжает кортеж Захарченко. Охрана осматривает периметр, затем в заведение заходит телохранитель ныне покойного главы ДНР.

Когда в помещение направляется Александр Захарченко вместе с другим своим охранником, раздается взрыв - именно в тот момент, когда они заходят в зал «Сепара».

Напомним, произошедшее в Донецке было признано терактом. Федеральная служба безопасности заявила о причастности к убийству Захарченко украинских спецслужб.



