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Гибель Александра Захарченко попала на видео
30 сентября 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Момент взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, запечатлели камеры видеонаблюдения. Запись впервые показал телеканал «Россия 1».
На видео можно заметить, как к кафе подъезжает кортеж Захарченко. Охрана осматривает периметр, затем в заведение заходит телохранитель ныне покойного главы ДНР.
Когда в помещение направляется Александр Захарченко вместе с другим своим охранником, раздается взрыв - именно в тот момент, когда они заходят в зал «Сепара».
Напомним, произошедшее в Донецке было признано терактом. Федеральная служба безопасности заявила о причастности к убийству Захарченко украинских спецслужб.
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