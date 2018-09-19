Студенческая вечеринка в Екатеринбурге закончилась трагедией
19 сентября 2018, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
Веселая студенческая вечеринка в Екатеринбурге завершилась трагедией. В одном из ночных клубов города в минувшие выходные собрались учащиеся юридического, горного и лесотехнического университетов.
В какой-то момент между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого трое студентов УрГЮУ получили ножевые ранения. Как сообщает портал URA.RU, один из пострадавших впоследствии скончался, а второму экстренно провели операцию. Известно также, что состояние третьего медики оценивают как стабильное.
Глава Института государственного и международного права УрГЮУ Данил Сергеев уточнил, что подозреваемый в нападении на учащихся не является студентом данного вуза. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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