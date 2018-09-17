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В Сочи будут судить учительницу по делу о гибели школьника в походе
17 сентября 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Сочи будут судить школьную учительницу, организовавшую в июле этого года поход к морю через горы, в ходе которого погиб ребенок. Мальчик отбился от группы, а через 9 дней был найден мертвым.
В прокуратуре и СУСК по Краснодарскому краю отметили, что подростка 3 июля начали искать спасатели и кинологи с собаками. Тело школьника впоследствии обнаружили в труднодоступной местности.
Учительница, которая имела богатый опыт походов и даже была инструктором детско-юношеского туризма, не сообщила сотрудникам МЧС о выходе группы на маршрут. Кроме того, у учеников не было страховок от несчастного случая и документов о проведении инструктажа в сфере техники безопасности.
Как отмечает РИА "Новости", 13-летний мальчик погиб от падения с большой высоты. Педагог полностью признала свою вину.
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