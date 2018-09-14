Сегодня стало известно, что в деле о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" появилась новая фигурантка. В Центральном районном суде Кемерово отметили, что ей стала экс-сотрудница Госстройнадзора.

Следствие просит заключить Светлану Шенгерей под стражу. К настоящему моменту не сообщается, в чем именно обвиняют женщину, передает РИА "Новости".

Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта текущего года. В результате случившегося погибли 64 человека, большинство из которых дети.

Фигурантами уголовного дела ранее являлись одиннадцать человек. Шенгерей стала двенадцатой.