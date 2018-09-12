Следователи проверят новость об избиении первоклассницы в Твери другой девочкой

Сегодня стало известно, что следователи проверяют информацию о жестоком избиении первоклассницы в Твери. Ранее ребенок был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой после нападения другой девочки.

В региональном управлении СК РФ в среду, 12 сентября, сообщили, что три дня назад в доме, расположенном на улице Громова, неизвестная девочка избила первоклассницу ремнем с тяжелой железной пряжкой. Сообщается, что нападавшая, угрожая ножом, требовала, чтобы школьница вышла с ней на улицу. В результате ребенку удалось сбежать, передает РИА "Новости".

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Врачи, осмотревшие пострадавшую девочку, сообщили о подозрении на перелом костей лицевого черепа.