Появились новости о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале
10 сентября 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в понедельник, 10 сентября, появилась информация о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале в Москве. Ранее стало известно, что мужчина и женщина получили ножевые ранения.
В настоящий момент оба пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные сотрудников НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городской клинической больницы №29. Известно, что мужчине была проведена экстренная операция, однако прогнозов насчет угрозы его жизни врачи пока не дают.
Напомним, что происшествие случилось сегодня рано утром в зале ожидания Курского вокзала. Злоумышленник, который ранее был судим за убийство, задержан. Его направили на медицинское освидетельствование.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес