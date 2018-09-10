Появились новости о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале

Днем в понедельник, 10 сентября, появилась информация о состоянии пострадавших при нападении на Курском вокзале в Москве. Ранее стало известно, что мужчина и женщина получили ножевые ранения.

В настоящий момент оба пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные сотрудников НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городской клинической больницы №29. Известно, что мужчине была проведена экстренная операция, однако прогнозов насчет угрозы его жизни врачи пока не дают.

Напомним, что происшествие случилось сегодня рано утром в зале ожидания Курского вокзала. Злоумышленник, который ранее был судим за убийство, задержан. Его направили на медицинское освидетельствование.