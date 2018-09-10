Пьяный житель Волгограда пытался напасть с топором на сотрудника полиции
10 сентября 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Волгограда, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался напасть на сотрудника полиции с топором. Информацию об этом сегодня предоставили в ГУМВД по Волгоградской области.
Происшествие случилось в минувшую субботу, когда жительница Волгограда позвонила в полицию и сообщила, что ей угрожает собственный брат. На место прибыла оперативная группа, которую встретил пьяный мужчина с топором в руках. Увидев сотрудников правоохранительных органов, он направился к ним и начал замахиваться.
Как уточняет РИА "Новости", агрессивно настроенного человека удалось задержать и доставить в отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Если вина мужчины будет доказана, он может сесть в тюрьму на пять лет.
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