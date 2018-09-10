На Курском вокзале в Москве мужчина ранил ножом двух человек
10 сентября 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
На Курском вокзале в Москве минувшей ночью случилось происшествие. Согласно последней информации осведомленных источников, мужчина ранил ножом сразу двух человек, они были госпитализированы.
В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу отметили, что инцидент, о котором идет речь, произошел в зале ожидания Курского вокзала около 4.10 по московскому времени, передает утром в понедельник, 10 сентября, РИА "Новости".
К настоящему моменту нападавшего удалось задержать, он доставлен в отделение полиции. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
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