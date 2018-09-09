СМИ: водитель, наехавший на группу пешеходов в Москве, сделал это специально

Утром в воскресенье, 9 августа, в СМИ появились подробности ДТП на юге Москвы. Согласно последней информации, водитель, сбивший группу людей на Новочеркасском бульваре, сделал это специально.



Уточняется, что в одном из столичных кафе произошел инцидент, после которого гражданин Киргизии сел за руль иномарки и наехал на своих обидчиков, передает телеканал РЕН-ТВ, ссылаясь на информацию столичного управления МВД. По данным журналистов, авария унесла жизнь одного человека.

К настоящему моменту водителя задержали сотрудники полиции. Известно, что все пострадавшие доставлены в медучреждения. Точное количество травмированных граждан уточняется, однако, по некоторым данным, их не менее десяти. Молодой мужчина, сбивший людей, не стал скрываться с места происшествия, сейчас он дает показания.