СМИ: водитель, наехавший на группу пешеходов в Москве, сделал это специально
9 сентября 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 9 августа, в СМИ появились подробности ДТП на юге Москвы. Согласно последней информации, водитель, сбивший группу людей на Новочеркасском бульваре, сделал это специально.
Уточняется, что в одном из столичных кафе произошел инцидент, после которого гражданин Киргизии сел за руль иномарки и наехал на своих обидчиков, передает телеканал РЕН-ТВ, ссылаясь на информацию столичного управления МВД. По данным журналистов, авария унесла жизнь одного человека.
К настоящему моменту водителя задержали сотрудники полиции. Известно, что все пострадавшие доставлены в медучреждения. Точное количество травмированных граждан уточняется, однако, по некоторым данным, их не менее десяти. Молодой мужчина, сбивший людей, не стал скрываться с места происшествия, сейчас он дает показания.
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