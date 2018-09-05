Экс-совладелец ночного клуба "Хромая лошадь", который сгорел в Перми 9 лет назад, вышел на свободу. Согласно последней информации, Александр Зак освободился из исправительной колонии досрочно.

Виновный в массовой гибели посетителей клуба «Хромая лошадь» оказался на свободе

Известно, что ранее в суд поступил иск от колонии №11 ГУ ФСИН России по Челябинской области об установлении административного надзора за мужчиной. Данная просьба была удовлетворена, передает m24.ru информацию Копейского городского суда Челябинской области. Зак должен был освободиться в октябре будущего года, он будет находиться под надзором до этого момента.

Напомним страшный пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года унес жизни 156 человек. Тогда пострадали еще 404 посетителя.