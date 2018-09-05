На свободу вышел совладелец сгоревшего в Перми клуба "Хромая лошадь"
5 сентября 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-совладелец ночного клуба "Хромая лошадь", который сгорел в Перми 9 лет назад, вышел на свободу. Согласно последней информации, Александр Зак освободился из исправительной колонии досрочно.
Известно, что ранее в суд поступил иск от колонии №11 ГУ ФСИН России по Челябинской области об установлении административного надзора за мужчиной. Данная просьба была удовлетворена, передает m24.ru информацию Копейского городского суда Челябинской области. Зак должен был освободиться в октябре будущего года, он будет находиться под надзором до этого момента.
Напомним страшный пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года унес жизни 156 человек. Тогда пострадали еще 404 посетителя.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес