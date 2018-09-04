В Москве женщина умерла во время операции в частной клинике
4 сентября 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]
В одной из частных медицинских клиник Москвы во время операции скончалась пациентка. Соответствующую информацию сегодня предоставила старший помощник главы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Происшествие случилось в минувший понедельник, 3 сентября. Согласно последним данным, 49-летней женщине внезапно стало плохо во время хирургического вмешательства. Врачи оказали ей оперативную медицинскую помощь, однако пациентка скончалась, передает РИА "Новости".
По факту случившегося организована проверка, в рамках которой действиям руководства и сотрудников медучреждения будет дана оценка. Информации о том, какая именно операция проводилась, пока не поступало.
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