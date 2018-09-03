Появились новые подробности убийства сотрудника полиции в метро Москвы
3 сентября 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник появились подробности убийства сотрудника полиции на станции метро "Курская" в Москве. Происшествие случилось накануне поздно вечером, подозреваемый к настоящему моменту задержан.
Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что погибшему полицейскому было всего 23 года. Также оказалось, что сотрудница подземки, которая убиралась на платформе, слышала хлопок из туалета, откуда впоследствии выбежал подозреваемый в совершении преступления, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что на видеозаписи, которая имеется в распоряжении СК РФ, можно увидеть, как предполагаемый убийца указывает уборщице на подсобное помещение, а когда она отворачивается, садится в поезд и уезжает.
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