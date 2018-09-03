Подозреваемый в убийстве полицейского в метро Москвы скрылся на поезде
3 сентября 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 3 августа, стало известно, что подозреваемый в убийстве сотрудника полиции на станции "Курская" в Москве не стал выходить из подземки, а скрылся с места преступления на метро.
Согласно последней информации, Следственный комитет РФ располагает видеозаписью, на которой можно увидеть, как мужчина разговаривает с уборщицей на станции метро. После этого он указывает на подсобное помещение, а когда женщина отходит, он садится в вагон и уезжает. Сотрудница подземки в этот момент, очевидно, замечает тело убитого и начинает звать на помощь.
Напомним, накануне поздно вечером на станции "Курская" неизвестный выстрелил в голову полицейского, вследствие чего тот скончался.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес