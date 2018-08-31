Две из трех сестер Хачатурян, убивших отца, будут учиться в школе при СИЗО

Две из трех сестер Хачатурян, убивших своего отца, 1 сентября начнут учиться в школе при московском СИЗО. Соответствующую информацию в пятницу предоставил глава столичного управления ФСИН Сергей Мороз.

17-летняя Мария и 18-летняя Ангелина будут учиться в тех условиях, которые может предоставить следственный изолятор, передает Агентство городских новостей "Москва".

Сейчас девушки находятся в разных камерах с постоянным видеонаблюдением. Как утверждает Сергей Мороз, сестры очень расстроены и сожалеют, что все сложилось именно так, однако подчеркивают, что у них не было иного выхода.

Напомним, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна с множественными ранениями. Впоследствии выяснилось, что мужчину убили его дочери.