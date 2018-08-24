В СМИ сегодня появилась информация о причине пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Согласно последним данным, пламя вспыхнуло из-за светодиодного светильника.

Следователи тщательно изучили десятки мешков с пострадавшими в огне плафонами, проводами, кабелями и трансформаторами. Результаты экспертизы электрооборудования в торговом центре показали, что светильник, о котором идет речь, был залит талой водой с крыши, сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, сильнейший пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта текущего года. В результате случившегося погибли 64 человека.