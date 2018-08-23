Предполагаемый заказчик теракта в Петербурге‍ заочно арестован судом

Следственный комитет попросил заочно арестовать подозреваемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга Сирижиддина Мухтарова. Взрыв в питерской подземке произошел в апреле 2017 года.

Данные следуют из информации, опубликованной на сайте Басманного суда. Уроженцу Киргизии предъявили обвинение по статье 205.1, ч. 1 Уголовного кодекса России - в вербовке террористов.

Лидеру группировки "Джамаат Ат-Тавхид Валь-Джихад" Мухтарову грозит до 15 лет тюрьмы. Также следствие настаивает на избрании аналогичной меры пресечения брату обвиняемого.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мухтарову меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Елена Ленская, сообщает РИА Новости.

Добавим, Мухтаров обвиняется в совершении 12 преступлений, среди которых терроризм, незаконное хранение взрывчатки, а также незаконное изготовление бомб.

Напомним, в результате детонирования взрывного устройства на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в апреле 2017 года погибло 15 человек.