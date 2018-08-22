СМИ: бабушка сестер Хачатурян, убивших отца, содержала притон

В среду, 22 августа, появились новые подробности о семье трех сестер Хачатурян, убивших собственного отца. Соседи обвинили бабушку девушек в организации и содержании притона в 90-е годы прошлого века.

Старшая по подъезду, в котором проживала Лариса Тодика, заявила, что убитый Михаил Хачатурян постоянно бывал в этом заведении и, вероятно, именно там познакомился со своей будущей женой. Женщина по имени Марина Рябова не смогла предоставить никаких доказательств, однако журналистам удалось найти человека, который якобы работал в притоне. Этот гражданин подтвердил, что именно бабушка сестер Хачатурян являлась хозяйкой данного места.

В рамках программы "Прямой эфир" сама Тодика категорически отрицала, что ее дочь познакомилась с Хачатуряном в притоне. Информация о данной деятельности женщины в 90-е годы к настоящему моменту не является подтвержденной.