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СМИ: бабушка сестер Хачатурян, убивших отца, содержала притон
22 августа 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 22 августа, появились новые подробности о семье трех сестер Хачатурян, убивших собственного отца. Соседи обвинили бабушку девушек в организации и содержании притона в 90-е годы прошлого века.
Старшая по подъезду, в котором проживала Лариса Тодика, заявила, что убитый Михаил Хачатурян постоянно бывал в этом заведении и, вероятно, именно там познакомился со своей будущей женой. Женщина по имени Марина Рябова не смогла предоставить никаких доказательств, однако журналистам удалось найти человека, который якобы работал в притоне. Этот гражданин подтвердил, что именно бабушка сестер Хачатурян являлась хозяйкой данного места.
В рамках программы "Прямой эфир" сама Тодика категорически отрицала, что ее дочь познакомилась с Хачатуряном в притоне. Информация о данной деятельности женщины в 90-е годы к настоящему моменту не является подтвержденной.
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