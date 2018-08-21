В Кемерово полностью снесли надземную часть сгоревшего торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня". В ходе страшного пожара, который произошел в ТЦ 25 марта 2018 года, погибли 64 человека.

Представитель горадминистрации во вторник, 21 августа, заявил, что сейчас обломки здания вывозят 15 грузовиков. Кроме того, на месте работают разрушитель и два экскаватора.

Ранее власти Кемерово сообщили, что к 1 сентября на месте мемориала, созданного горожанами неподалеку от торгового центра, будет установлен памятный камень. Кроме того, неподалеку появится сквер, в котором можно будет увидеть вишневое дерево из металла, передает РИА "Новости".