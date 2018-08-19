Задержан мужчина, открывший стрельбу на одной из набережных Петербурга

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, открывший на набережной Мартынова стрельбу из травматического пистолета. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Происшествие случилось в минувшую субботу около 9 утра. На место незамедлительно выехали полицейские. Впоследствии 49-летний мужчина был задержан, у него изъяли оружие. На гражданина были составлены административные протоколы, передает сегодня РИА "Новости".

По факту инцидента в настоящий момент проводится проверка. Информации о пострадавших в ходе случившегося пока не поступало.