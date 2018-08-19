Перестрелка произошла в Мордовии, погиб человек

В Мордовии накануне ночью произошла перестрелка, в ходе которой погиб один человек. Соответствующую информацию в воскресенье, 19 августа, предоставили в Следственном управлении СК по республике.

Происшествие случилось около трех часов ночи неподалеку водоема у деревни Кочемасово. Между несколькими местными жителями произошел конфликт, во время которого 25-летний мужчина получил огнестрельное ранение в область грудной клетки. Другой человек был ранен в живот, вследствие чего его экстренно госпитализировали.

По факту случившегося задержан 36-летний житель Саранска, который, вероятно, стрелял из травматического пистолета. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передает РИА "Новости".