В заброшенном отделе ФМС забыли сотни российских паспортов

На Большой Черемушкинской улице в Москве найдено закрытое отделение Федеральной Миграционной службы. Об этом сообщила в социальных сетях автор блога о заброшенных российских строениях.

Интернет-пользователь Лана Сатор опубликовала фотографии с паспортами, материалами уголовных и административных дел, которые, как она утверждает, хранились в заброшенном отделении, сообщает газета Взгляд.

По ее словам, в здании находились кубометры различных документов, оставленных сотрудниками, по всей видимости, еще в 2016 году, когда ведомство было расформировано.

На момент проникновения очевидцев, сделавших снимки груды различной документации, здание никем не охранялось. Однако, по словам девушки, после публикации фотографий было оперативно вычищено и опечатано.