Эксперты: полностью восстановить интерьер сгоревшей в Карелии церкви нельзя

Реставраторы заявили, что интерьер и внутреннее убранство сгоревшей в Карелии церкви XVIII века утрачено навсегда. Специалисты отмечают, что восстановить некоторые детали не представляется возможным.

По словам экспертов, церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая была полностью уничтожена пламенем 10 августа, можно воссоздать только внешне, поскольку имеются свежие чертежи храма, передает ТАСС.

Гендиректор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов подчеркнул, что в разобранном виде сгоревшее здание никто не видел, поэтому даже самые крупные специалисты в данной сфере не могут сказать, какие именно технологии и ценности были утрачены.