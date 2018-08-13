Подростка, подозреваемого в поджоге карельской церкви, проверят на вменяемость

Сегодня стало известно, что подростка, подозреваемого в поджоге деревянной церкви XVIII века в Карелии, проверят на вменяемость. Пожар, уничтоживший храм в Кондопоге, произошел 10 августа.

Согласно одной из версий следствия, Успенскую церковь поджег пятнадцатилетний мальчик, который приехал в город к бабушке, передает RT , ссылаясь на сообщение регионального СК.

Эксперты намерены провести судебную психолого-психиатрическую экспертизу для того, чтобы понять, осознавал ли подросток, что он делает. Сейчас юноша находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.