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Источник: в поджоге церкви XVIII века в Карелии подозревают подростка

13 августа 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Источник: в поджоге церкви XVIII века в Карелии подозревают подростка
фото: globallookpress.com

В понедельник, 13 августа, стало известно, что в поджоге деревянной церкви XVIII века в Карелии подозревают подростка. Данную информацию сегодня утром предоставил источник в правоохранительных органах.

В Карелии дотла сгорела деревянная церковь XVIII века

В Карелии дотла сгорела деревянная церковь XVIII века

Согласно последним сообщениям, инициатором пожара мог стать пятнадцатилетний мальчик. В настоящий момент данная версия прорабатывается, передает РИА "Новости".

Напомним, 10 августа, здание Церкви Успения Божией Матери в городе Кондопога полностью сгорело. В ходе укрощения пламени пострадал один из пожарных. По факту случившегося в Карелии было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Обнародован прогноз о начале войны между РФ и США из-за новых санкций Вашингтона

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Источник: в поджоге церкви XVIII века в Карелии подозревают подростка

Источник: в поджоге церкви XVIII века в Карелии подозревают подростка

В понедельник, 13 августа, стало известно, что в поджоге деревянной церкви XVIII века в Карелии подозревают подростка. Данную информацию сегодня утром предоставил источник в правоохранительных органах.

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В Якутии в ходе проверок выявили 13 человек, причастных к возникновению пожаров

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Более 50 детей отравились в одном из летних лагерей Дагестана

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Из-за ДТП у станции метро "Серпуховская" заблокировано движение трамваев

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В Испании 266 человек пострадали во время концерта из-за рухнувшей конструкции

В Испании 266 человек пострадали во время концерта из-за рухнувшей конструкции

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AliExpress начал массово блокировать россиян за открытые споры

AliExpress начал массово блокировать россиян за открытые споры

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Сезон дождей в Индии унес жизни более 770 человек

Сезон дождей в Индии унес жизни более 770 человек

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Советский Винни Пух привел в восторг критиков из США

Советский Винни Пух привел в восторг критиков из США

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В горах Алтая замерзают российские туристы

В горах Республики Алтай терпят бедствие четыре туриста из Кемеровской области. Люди ослаблены, палатку и снаряжение унесло сильным ветром. МЧС помочь туристам пока не может.

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Рита Дакота попросила не проклинать изменившего ей Влада Соколовского

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США опасаются сотрудничества Москвы и Берлина

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В ГД намерены обсудить с экспертами предложение о 12-летнем обучении в школах

В ГД намерены обсудить с экспертами предложение о 12-летнем обучении в школах

В осеннюю сессию в Госдуме планируется проведение круглого стола, в рамках которого депутаты смогут обсудить с экспертами идею и целесообразность двенадцатилетнего обучения в школах России.

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В СМИ появилась информация о том, что Российский союз автостраховщиков хочет лимитировать срок обращения за выплатой по ОСАГО. Согласно последним данным, этот период рекомендуют ограничить пятью днями.

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Эрдоган пообещал ответить на давление со стороны США

Эрдоган пообещал ответить на давление со стороны США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, чем Анкара намерена ответить на развязанную Вашингтоном торговую войну. США не удастся поставить Турцию на колени, пообещал Эрдоган.

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Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она рада распаду Советского Союза и ни за какие деньги не поедет выступать в Крым.

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В Петербурге ищут пытавшихся осквернить «Медного всадника»

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На Чукотке нашли убитого молодого белого медведя

На Чукотке нашли убитого молодого белого медведя

Сегодня на побережье Чукотского моря был найден убитый молодой белый медведь. Судя по всему, погибший представитель занесенного в Красную книгу России охраняемого вида был застрелен.

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В США при раскопках обнаружили старый индейский форт

В ходе плановых археологических изысканий в Коннектикуте, США, на строительной площадке старого железнодорожного моста были найдены остатки индейского форта и несколько тысяч артефактов.

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Один из бывших ведущих информационно-развлекательной программы «Взгляд» Александр Политковский прокомментировал озвученную своим коллегой Дмитрием Захаровым версию об убийстве Владислава Листьева.

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Гафт прокомментировал смерть актёра Анатолия Узденского

Гафт прокомментировал смерть актёра Анатолия Узденского

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