Источник: в поджоге церкви XVIII века в Карелии подозревают подростка

В понедельник, 13 августа, стало известно, что в поджоге деревянной церкви XVIII века в Карелии подозревают подростка. Данную информацию сегодня утром предоставил источник в правоохранительных органах.

Согласно последним сообщениям, инициатором пожара мог стать пятнадцатилетний мальчик. В настоящий момент данная версия прорабатывается, передает РИА "Новости".

Напомним, 10 августа, здание Церкви Успения Божией Матери в городе Кондопога полностью сгорело. В ходе укрощения пламени пострадал один из пожарных. По факту случившегося в Карелии было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.