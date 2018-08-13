У прибывшей на территорию Крыма гражданки Украины изъяли оружие

У гражданки Украины, прибывшей на территорию Крыма, пограничники изъяли оружие. Соответствующую информацию утром в понедельник, 13 августа, предоставили в региональном пограничном управлении ФСБ.

Согласно последним данным, владелице иномарки после предъявления документов на право въезда в РФ пришлось предоставить свой автомобиль для осмотра. В ходе изучения салона пограничники нашли под водительским сидением пистолет и восемь патронов, передает ТАСС.

Женщина объяснила, что данное оружие принадлежит ее отцу, он всегда возит его с собой в машине для самообороны. Пистолет и боеприпасы изъяты, специалисты проведут экспертизу.