Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Подмосковье
11 августа 2018, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Подмосковье было возбуждено уголовное дело. Данную информацию вечером в субботу, 11 августа, предоставили в областном ГСУСК.
Дело было заведено по статье об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, сегодня утром в Наро-Фоминском районе Московкой области 52-летнему водителю транспортного средства внезапно стало плохо, вследствие чего микроавтобус съехал в кювет. Впоследствии выяснилось, что мужчина скончался.
Как сообщает сегодня РИА "Новости", в результате случившегося пострадали шестеро детей, однако их травмы являются незначительными.
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