Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Подмосковье

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Подмосковье было возбуждено уголовное дело. Данную информацию вечером в субботу, 11 августа, предоставили в областном ГСУСК.

Дело было заведено по статье об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, сегодня утром в Наро-Фоминском районе Московкой области 52-летнему водителю транспортного средства внезапно стало плохо, вследствие чего микроавтобус съехал в кювет. Впоследствии выяснилось, что мужчина скончался.

Как сообщает сегодня РИА "Новости", в результате случившегося пострадали шестеро детей, однако их травмы являются незначительными.